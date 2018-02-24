Львівські поліцейські затримали двох мешканок Закарпаття, які обкрадали людей біля залізничного вокзалу

У Львові правоохоронці викрили двох мешканок Закарпаття, причетних до «кишенькових» крадіжок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначають у відомстві, обидва випадки стались у Залізничному районі Львова, зловмисниць перевіряють на причетність до скоєння інших правопорушень.

«На площі Двірцевій у Львові 23 лютого близько 18.30 у 22-річної львів’янки було викрадено гаманець. Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетна 24-річна мешканка міста Берегово Закарпатської області», – йдеться у повідомлення.

Також зазнчається, що у той самий день близько шостої ранку на вулиці Чернівецькій у Львові з рюкзака 31-річної мешканки Полтавської області було викрадено косметичку з грошима у сумі чотириста гривень. Встановлено, що до скоєння злочину причетна 28-річна мешканка міста Берегово Закарпатської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.