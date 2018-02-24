«Карпати» зіграли внічию з «Чорноморцем»

У матчі 21 туру УПЛ львівські «Карпати» та одеський «Чорноморець» зіграли внічию. Про це повідомляє інформаційни центр ФК «Карпати».

До Одеси львівські «Карпати» вирушили без Артема Федецького (дискваліфікація), Олега Голодюка та Андрія Нестерова (травми), зате із новачками – кіпером Олексієм Шевченком та опорником Крістіаном Ербесом. Правда, до заявки вони не потрапили. Капітанську пов’язку на цю гру довірили аргентинському хавбеку Франціско Ді Франко і нічого дивного в цьому нема. Саме він отримав достатньо голосів на виборах, щоб стати третім віце-капітаном. А Ніка Сандохадзе отримав нагоду дебютувати в українському чемпіонаті. За виключенням грузинського захисника, більше змін, порівняно із таймом проти «Олімпіка», тренери не робили.

У саму гру втрутилася погода – сніг засипав поле, команди почали з червоним м’ячем. Моментів до перерви було не багато, зате порушень правил та попереджень вистачало сповна. У середині першого тайму «Чорноморець» залишився в меншості. Після того, як Вербний порушив правила проти капітана одеситів Кирила Ковальця, останній повівся абсолютно неадекватно – з розвороту ударив карпатівця кулаком в обличчя. Арбітр-дебютант Володимир Міланич не пошкодував порушника і показав йому пряму червону картку, ще й провів додаткову виховну бесіду.

Зважаючи на важке від снігу поле, командам рідко коли вдавалося вмикати швидкості – переважно суперники атакували позиційно і розраховували на стандарти. Однак створити бодай щось по-справжньому небезпечне так і не змогли.

У другому таймі і погода не покращилася, і кількість моментів не збільшилася. І все ж «Карпати» були ближчими до того, щоб забити гол. Карраскаль по центру віддав прихований пас на хід Шведу, але Мар’ян пробив просто у голкіпера, який кинувся на перехоплення. Були два шанси в Акулініна, але форвард спершу трішки не точно пробив головою після кутового, а згодом не влучив у ворота після дальнього штрафного.

Тож у підсумку – суха нічия в Одесі.