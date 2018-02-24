Доба у зоні АТО минула без втрат

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ продовжували цілити по позиціях військовослужбовців Збройних Сил України із заборонених Мінськими домовленостями калібрів артилерії та мінометів. Внаслідок ворожих обстрілів жодний захисник України не був поранений. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Найвищу активність окупанти проявили саме на цьому напрямку. Тут зафіксовано 12 ворожих обстрілів в бік наших захисників. При цьому ввечері ворог випустив по оборонних позиціях військовослужбовців Збройних Сил України 15 снарядів поблизу н.п. Підлісне із артилерії калібру 152 мм, та близько 10 снарядів з калібру 122 мм – в районі Луганського. Зазначу, що наші оборонні позиції саме поблизу Луганського найбільше потрапили під вогневий вплив окупантів. Тут протягом минулої доби неодноразово зафіксовано тривалі ворожі обстріли наших військових також із мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та іншого піхотного озброєння.

Обстріли із мінометів калібрів 120 мм та озброєння БМП ворог вів по наших захисниках Троїцького. Вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник застосовував по наших оборонцях Зайцевого та Новгородського, двічі – поблизу Новоолександрівки.

Військовослужбовці Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь із не забороненого Мінськими домовленостями штатного піхотного озброєння.

Донецький напрямок

Зафіксовано 1 прицільний ворожий обстріл. Близько 22:00, протягом майже двох годин, окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів та піхотного озброєння по оборонцях Новотроїцького.