Біля Стрийського ринку п’яний водій на «Ланосі» збив жінку та провіз її на капоті

Сьогодні вранці поблизу Стрийського ринку автомобіль «Ланос» збив жінку. Про це у Facebook повідомляє спільнота «Варта-1».

«Дівчина, яка керувала автомобілем «Хонда» зупинилась на пішохідному переході і у її автомобіль в’їхав «Ланос». Дівчина вискочила з «Хонди», щоб подивитись що сталось. Водій «Ланоса», не довго думаючи, почав рухатись вперед та взяв дівчину на капот і провіз її так 100 м. Після цього водій скинув її з капоту. Згодом очевидці цієї ситуації заблокували йому рух, і попри спробу прорватися, у автомобіля за 200 метрів заглох мотор», – написав очевидець події Роберт Вовчик.

У прес-службі Патрульної поліції у Львівській області повідомили, що водій «Ланоса» був з ознаками алкосп’яніння та позбавлений права керування автомобіля.

«На водія склали одразу чотири протоколи: за керування без прав, за друге протягом року керування в нетверезому стані, за скоєну ДТП, за втеку з місця ДТП, за дрібне хуліганство. Потерпіла госпіталізації не потребувала», – йдеться у повідомленні.

Фото: Варта-1