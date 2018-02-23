З 1 квітня львів’яни будуть більше платити у трамваях і тролейбусах

З 1 квітня у Львові може зрости до 5,5 гривень вартість проїзду в електротранспорті. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив речник «Львівелектротрансу» Іван Бондар.

«Згідно з нашими розрахунками економічно обґрунтований тариф у електротранспорті станом на 1 квітня становитиме 5,5 гривень. Зміна і перегляд тарифу пов’язаний з зростанням вартості електроенергії, бо станом на 1 квітня вона коштуватиме для нашого підприємства орієнтовно 2 гривні 87 копійок за кВт. Також на перегляд тарифу впливає зростання середньої заробітної плати та подорожчання комплектуючих запчастин для електротранспорту», – пояснив він.

Також Іван Бондар розповів, що впродовж березня заплановані регуляторні процедури, зокрема, громадські слухання, перегляд тарифу у антимонопольному комітеті України і затвердження нового тарифу виконавчим комітетом ЛМР.

«Сподіваємося, що впродовж березня всі регулятивні процедури пройдуть успішно і з 1 квітня вступить в дію новий тариф. Яким він буде ми цього не знаємо, але згідно з нашими розрахунками він повинен становити 5,5 гривень, однак остаточне рішення за громадою міста та за Львівською міською радою», – додав він.

Вартість пільгового квитка становитиме половину ціни від загального.

Нагадаємо, з 1 вересня у Львові до 3 гривень зросла вартість проїзду у електротранспорті.