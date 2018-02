Як уникнути переохолодження: поради мешканцям Львівщини

За прогнозами Укргідрометцентру у зв’язку з надходженням холодної арктичної повітряної маси на Львівщині 24 – 27 лютого очікується зниження температури повітря. Відтак, мешканцям Львівщини нагадують про основні правила безпеки під час перебування на свіжому повітрі під час морозів. Про це інформує ДСНС у Львівській області.

Так,24 лютого вночі 10 – 15 градусів C , місцями 18 – 20 градусів C морозу; вдень 5 – 10 градусів морозу. 25 лютого вночі 13 – 18 градусів C, місцями 21 – 23 градусів морозу; вдень 8 – 13 градусів морозу. 26 лютого вночі 16 – 21 градусів C, місцями 24 – 27 градусів морозу; вдень 10 – 15 градусів морозу. 27 лютого вночі 14 – 19 градусів C, місцями 22 – 25 градусів морозу; вдень 8 – 13 градусів морозу.

Така погода може стати причиною переохолодження організму та обмороження частин тіла людини. Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує громадянам про основні правила безпеки під час перебування на свіжому повітрі під час морозів.

Рекомендуємо скоротити перебування на морозі і без необхідності не виходити на вулицю. Слід ретельно підбирати одяг – не одягати тісний одяг та взуття, бо це сприяє зменшенню кровообігу та швидкому замерзанню. Перенесення у руках важких предметів – сумок, кошиків тощо – сприяє здавленню судин рук, що сприяє їх швидкому замерзанню.

Ознаками переохолодження є озноб, тремтіння, блідість, а потім і посиніння шкіри, губ, біль у пальцях рук та ніг.

При тривалому переохолодженні розвивається обмороження. Нагадуємо, що першими замерзають пальці рук і ніг, а також вуха і ніс – вони найменш захищені через дуже тонкий жировий шар. Спочатку замерзають шкірні покриви, потім підшкірний шар, судини, м’язи, нервові закінчення і навіть кістки. І для цього навіть не потрібна наднизька температура повітря. При переохолодженні температура тіла знижується до 35 º С і нижче.

При першому ступені обмороження шкіра блідніє, знижується чутливість уражених ділянок, а після зігрівання спостерігається почервоніння та набряк. При другому ступені ураження шкіра набуває синьо-багрового відтінку і на її поверхні з’являються пухирі з прозорою рідиною.

Дотримуйтеся таких порад:

Носіть вільний одяг – це сприяє нормальній циркуляції крові. Одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Бажано, щоб верхній одяг був непромокаючий.

Тісне взуття, відсутність устілки, брудні шкарпетки можуть створювати передумови обмороження. У взуття необхідно вкладати теплі устілки, а замість бавовняних шкарпеток одягати вовняні – вони поглинають вологу та залишають ноги сухими.

Не виходьте на мороз без рукавичок та шарфу. У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом.

Якщо проводите цілий день на вулиці, заходьте кожні півгодини – годину в тепле приміщення.

При виході на вулицю по можливості візьміть із собою термос з чаєм, кавою.

Не носіть на морозі металевих (у тому числі золотих та срібних) прикрас. По-перше: метал охолоджується до низьких температур швидше ніж тіло, внаслідок чого можливе «прилипання» цих предметів до шкіри з виникненням почуття болю та холодових травм. По-друге, перстені на пальцях ускладнюють циркуляцію крові та сприяють обмороженню кінцівок.

Не дозволяйте обмороженому місцю знов замерзнути, це може призвести до більш значних пошкоджень.

Перед виходом на мороз бажано поїсти – вам необхідна додаткова енергія.

Попри розповсюджену у народі думку, вживання алкоголю сприяє лише розширенню судин та призводить до втрати тепла, що своєю чергою викликає швидке замерзання.

Сприятимуть обмороженню кінцівок та обличчя косметичні зволожуючі креми.

Не паліть на морозі – паління зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш уразливими до дії холоду.

Слід враховувати, що у дітей терморегуляція ще не налагоджена, а в осіб похилого віку при деяких хворобах порушена. Ці категорії найбільш піддаються обмороженню та переохолодженню, тому враховуйте це під час планування прогулянок узимку. Пам’ятайте, що перебування дитини на морозі не повинно перевищувати 15-20 хвилин, потім потрібно зігріти її в теплому приміщенні.

Після довгого перебування на холодному повітрі обов’язково переконатись у відсутності обмороження.

При виявленні ознак обмороження необхідно вжити наступні заходи:

При обмороженні першого ступеню, для якого характерно почервоніння кінцівок, необхідно помістити людину у тепле приміщення. Можна проводити масаж кінцівок.

Увага! Не слід зігрівати кінцівки за допомогою високої температури (на батареї опалення, гарячою чи теплою водою тощо) — перепади температури погіршують стан та наслідки при обмороженні.

При обмороженні другого – четвертого ступеню (блідість, втрата чутливості кінцівок) слід відігрівати постраждалого за допомогою теплого повітря (застосовувати фен та інші нагрівальні прилади) чи води, починаючи з температури 20 градусів і поступово підвищуючи до 33 – 34 градусів. Якщо відігрівання неможливе або помітні ушкодження шкіри, а також при транспортуванні до медичних закладів, на обморожені місця необхідно накласти термоізолюючу (ватно-марлеву, вовняну) пов’язку.

Увага! Не слід відігрівати постраждалого з обмороженнями гарячою та теплою водою, бо швидке нагрівання може призвести до виникнення тромбозу судин та ускладнити перебіг захворювання.