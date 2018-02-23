У Львові понад 200 рекламних вивісок встановлені з порушеннями

На сьогодні у Львові є 5172 вивіски, паспорти яких погоджені. З них близько 218 мають відхилення від проекту. Загалом у 2017 році було демонтовано 258 конструкцій силами КП «Адміністративно-технічне управління», та 268 вивісок власники демонтували добровільно. У 2018 році власники вже демонтували 250 вивісок, та 65 демонтувало КП «Адміністративно-технічне управління». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«В нас у місті почали узгоджувати вивіски з 2010 року. Станом на сьогоднішній день є зареєстровано 5 172 вивіски. Найбільше вивісок в Галицькому районі, найменше у Залізничному. З них 218 мають відхилення від проекту. Основними порушеннями, як правило, є більші розміри, аніж вони передбачені в проекті, відхилення в колористиці, в розміщенні. В історичній зоні, як правило, розміщуються вивіски з натуральних матеріалів, зовнішній вигляд яких не повинен бути агресивним. Світлове оформлення має бути таким, щоб не засліплювало учасників дорожнього руху та житлові будинки. Вивіски забороняються на віконницях, аби не закривали балкон та не вище першого поверху», – розповіла в.о. керівника КП «Адміністративно-технічне управління» Наталія Сеньків.

Вивіска – мала архітектурна форма, елемент декоративного оздоблення фасаду будинку, будівлі або споруди, яка містить інформацію про зареєстроване найменування особи (включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг, які належать цій особі, комерційне (фірмове) найменування, якщо таке є, час роботи.

У Львові прийнято рішення №1025 від 11.11.2016р. Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові зі змінами, згідно з рішенням виконкому від 13.04.2017 № 310, яке є обов’язковим до виконання усіма суб’єктами господарювання.

Цим рішенням визначено:

вимоги до розміщення малих архітектурних форм (вивісок);

вимоги до розмірів малих архітектурних форм (вивісок);

вимоги до матеріалів та техніки виконання малих архітектурних форм (вивісок);

вимоги до освітлення малих архітектурних форм (вивісок);

порядок узгодження паспорта малої архітектурної форми (вивіски);

мова вивісок.

«Вивіски розміщуються на підставі узгодженого паспорта малої архітектурної форми (вивіски) та листа на відповідність. Проте, власники всупереч правилам розміщення вивісок у м. Львові, виставляють такі конструкції самовільно або ж із відхиленнями від норм. Найчастіше зустрічаються такі порушення, як хаотична форма та розміщення вивісок суб’єктів господарювання які мають спільний вхід; розміщення вивісок з закриттям архітектурних елементів будинку; дешевий матеріал виконання», – зазначила Наталія Сеньків, в.о. керівника КП «Адміністративно-технічне управління».

Демонтаж самовільно встановлених вивісок здійснюється, якщо:

вивіска самовільно встановлена;

вивіска встановлена у невідповідності до узгодженого паспорта;

технічний стан вивіски створює загрозу життю чи здоров’ю людей;

після проведення демонтажу складається акт демонтажу малої архітектурної форми (вивіски) із зазначенням характеру робіт та їх вартості.

«Вивіски демонтує адміністративно-технічне управління. Спочатку суб’єкту господарювання скеровується вимога для добровільного усунення. У разі не усунення порушення, скеровується ще одне попередження про те, що вивіска буде демонтована. Формується наказ на демонтаж й, відповідно, виконується», – зазначила Наталія Сеньків, в.о. керівника КП «Адміністративно-технічне управління».

У разі повторного самовільного встановлення суб’єктом господарювання вивіски за адресою, де вона вже була демонтована силами КП «Адміністративно-технічне управління», витрати на демонтаж, транспортування та зберігання такої вивіски постійно відшкодовуються суб’єктом господарювання у п’ятикратному розмірі.