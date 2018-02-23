На Львівщині виявили незаконну порубку дерев

Через службову недбалість посадовця підприємству та навколишньому середовищу були заподіяні збитки на загальну суму майже двісті тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2017 року майстер лісу районного лісогосподарства, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, допустив у закріплених за ним кварталах самовільні рубки 27 дерев породи дуб, граб, липа та клен.

Окрім того, посадовець не вживав заходів щодо виявлення порушників і притягнення їх до відповідальності та не доповідав керівництву лісопідприємства про факти незаконних рубок, які мали місце у ввіреному під його охорону обході.

Внаслідок протиправних дій чоловіка державі було завдано збитків на 198,4 тисяч гривень.