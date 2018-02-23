На горі Тростян рятували лижника

На горі Тростян травмувався гірськолижник. Потерпілого довелося евакуйовувати за допомогою рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-слдужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, 22 лютого рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижних трасах гори Тростян надали допомогу травмованому туристу-лижнику.

Рятувальники надали потерпілому домедичну допомогу та спустили травмованого до підніжжя гори, де передали медикам для надання йому подальшої допомоги.