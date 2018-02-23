Минулого року Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з Євросоюзом

У 2017 році рівень виконання Угоди про асоціацію з ЄС склав 41%. Про це йдеться в урядовому звіті, що був представлений в п’ятницю на конференції «Підсумки імплементації Угоди про асоціацію», повідомляє «Європейська правда».

Відповідно до урядового документа, загальний прогрес виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС минулого року склав 41%. Рівень виконання завдань, за які відповідальні центральні органи виконавчої влади, близький до цього показника – 42%.

Найнижчу успішність має Верховна Рада – парламент виконав лише 33% від планової кількості завдань. Дещо кращий результат має виконання тих завдань, за які відповідальні “інші органи державної влади” – 50%

Представлено також розподіл результатів за секторами. Найвищі показники досягнуті у виконанні Угоди в сферах «освіта, навчання та молодь» та «фінансовий сектор» – по 100%.

Натомість аутсайдерами є сектори «громадське здоров’я» (4%), «транспорт та поштові послуги» (11%), «довкілля» (27%).