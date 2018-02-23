Львівська мерія погодила зведення Меморіалу Небесної Сотні на Кривоноса

Сьогодні, 23 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив спорудження пам’ятника-меморіалу Героям Небесної Сотні та громадського простору на вулиці Кривоноса.

Також виконком затвердив містобудівні умови та обмеження для реалізації цього проекту ЛКП «Зелений Львів».

За словами головного архітектора Львова Юліана Чаплінського, зараз у ЛКП «Зелене місто» є 500 тисяч гривень на початок робіт, потім комунальному підприємству виділять додаткові кошти.

Раніше анонсувалось, що меморіальний комплекс на Кривоноса почнуть будувати весною цього року. Сьогодні під час засідання виконкому міський голова Львова Андрій Садовий розпорядився визначити конкретну дату старту робіт.

У міському бюджеті на 2018 рік передбачили 15 мільйонів гривень на будівництво Меморіалу Небесної Сотні.

Як відомо, Львівська міська рада оголосила проведення архітектурного конкурсу на найкращу проектну пропозицію облаштування меморіалу пам’яті Небесної Сотні у Львові ще у 2015 році. У конкурсі взяли участь 25 проектів, а перше місце посіла ідея група, до якої входять Андрій Лесюк, Марія Яструбчак та Христина Пундак.

Нагадаємо, 20 лютого оголосили переможців архітектурного конкурсу на будівництво меморіалу Героям Небесної Сотні у Києві. Переможцями стали архітектори зі Львова.