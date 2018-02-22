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Вчора на Львівщині митники Хільда і Джанго винюхали чотири цигаркові контрабанди

Олександр Косик

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Упродовж останньої доби кінологічні команди Львівської митниці ДФС запобігли чотирьом спробам незаконного переміщення сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

Так, у пункті пропуску «Рава-Руська» лабрадор ретривер на кличку Хільда тричі допомагав працівникам митниці викрити правопорушників. В одному випадку 200 пачок сигарет було приховано в конструктивній порожнині панелі приладів автомобіля «Renault Megane», в другому – 631 пачку – під двома металевими пластинами, що утворювали штучну порожнину подвійної підлоги автомобіля «Фольксваген Кадді», а в третьому – 340 пачок, які знаходились під декоративною обшивкою стелі багажного відділення автомобіля «Ford Transit». В усіх випадках сигарети перевозили громадяни України.

У пункті пропуску «Краковець – Корчова» в паливному баку автомобіля «Mercedes-benz Sprinter» після спрацювання службового собаки Джанго було виявлено приховані від митного контролю 817 пачок сигарет з фільтром. Їх намагався приховати громадянин Республіки Польщі.

Отже, ці громадяни вчинили дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

За ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України складено протоколи про порушення митних правил. Сигарети та два автомобілі вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.

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