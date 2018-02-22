У Львові патрульні затримали трьох чоловіків з наркотиками

У Львові патрульні виявили чоловіків з «Димедролом» в кишенях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Вчора вдень, під час патрулювання на вулиці Коциловського, піший екіпаж патрульної поліції помітив трьох чоловіків, які змінили напрямок руху та пришвидшили хід, як тільки побачили поліцейську форму. Інспектори вирішили їх зупинити та перевірити документи. Під час спілкування особи поводилися підозріло.

Тоді патрульні попросили їх витягнути все що вони мають при собі. Кожен з чоловіків витягнув з кишені упаковки медичного препарату «Димедрол», обіг якого знаходиться під контролем. Також в громадян були при собі шприци. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Личаківського відділу поліції. Згодом 38-,34-,32-річних мешканців Львова доставили до відділу поліції. Справу передали слідчим.