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У Львові на протиожеледній суміші розікрали 380 тисяч

Олександр Косик

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Правоохоронці Львівщини викрили факт розкрадання коштів місцевого бюджету, призначених для закупівлі протиожеледних реагентів. Сума збитків склала більше 380 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як встановили правоохоронці, районна адміністрація Львова уклала з товариством з обмеженою відповідальністю, яке було визнано переможцем відкритих торгів, договір із закупівлі протиожеледного реагенту.

За умовами договору суміш мала відповідати технічним вимогам до матеріалів, із яких виготовляється зазначена протиожеледна речовина. У подальшому товариством було здійснено постачання реагенту комунальному підприємству, а районна адміністрація проплатила за це кошти з місцевого бюджету.

Як встановили правоохоронці, поставлена товариством суміш не відповідає технічним умовам, вказаним у договорі, зокрема, щодо вмісту солі, піску та інших структурних часток. Таким чином були привласнені кошти місцевого бюджету в сумі 388 тисяч гривень, що підтверджується відповідним висновком експертизи.

Посадовій особі товариства повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 (розкрадання у великих розмірах) КК України. Йому загрожує покарання – позбавлення волі на  строк  від  п’яти  до  восьми років  з  позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися  певною діяльністю на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

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