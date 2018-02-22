У Львові на протиожеледній суміші розікрали 380 тисяч

Правоохоронці Львівщини викрили факт розкрадання коштів місцевого бюджету, призначених для закупівлі протиожеледних реагентів. Сума збитків склала більше 380 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, районна адміністрація Львова уклала з товариством з обмеженою відповідальністю, яке було визнано переможцем відкритих торгів, договір із закупівлі протиожеледного реагенту.

За умовами договору суміш мала відповідати технічним вимогам до матеріалів, із яких виготовляється зазначена протиожеледна речовина. У подальшому товариством було здійснено постачання реагенту комунальному підприємству, а районна адміністрація проплатила за це кошти з місцевого бюджету.

Як встановили правоохоронці, поставлена товариством суміш не відповідає технічним умовам, вказаним у договорі, зокрема, щодо вмісту солі, піску та інших структурних часток. Таким чином були привласнені кошти місцевого бюджету в сумі 388 тисяч гривень, що підтверджується відповідним висновком експертизи.

Посадовій особі товариства повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 (розкрадання у великих розмірах) КК України. Йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.