На окраїні Львова збудують житло для працівників Франкового вишу

У Львові на вулиці Величковського зведуть житло для працівників Львівського національного університету імені Франка. Працівники університету куплятимуть квартири за пільговою ціною, оскільки житло будується на земельній ділянці вишу.

Земельна ділянка на Величковського,84 має державну форму власності і уже багато років закріплена за ЛНУ. Про будівництво тут житла для освітян мова йшла вже віддавна, проте лише минулого року виш знайшов забудовника, який візьметься за цю роботу.

Так, університет незабаром підпише інвестиційну угоду з ТзОВ «CNL Grouр» на 4,6 млн грн. Саме таку грошово-вартісну оцінку земельній ділянці дав Держгеокадастр України. За ці кошти в університету планують відремонтувати аудиторії, зокрема кабінети фізики.

Квартири працівники університету зможуть купити за ціною 7,5 тисяч гривень за один квадратний метр. Зазначимо, що мінімальна ціна для інших покупців становити близько 11,5 тис. грн за квадрат. Пільгова ціна для освітян є обов’язковою частиною інвестиційної угоди.

Загалом для працівників ЛНУ у житловому комплексі на Величковського виділять лише 11% від усього житла, це десь орієнтовно 47-49 квартир. У квадратних метрах це 2200 квадратів.

Попередня візуалізація об’єкту

За словами директора фірми, що зводитиме житло, Ганни Катревич, сьогодні забудовник розробив містобудівний розрахунок для першої черги будівництва і готує документи, аби отримати містобудівні умови та обмеження в мерії. Після цього ще необхідно буде отримати дозвіл на початок будівельних робіт від ДАБІ. Саме на цьому етапі освітяни, що хочуть придбати житло у першій черзі будівництва (це 3 під’їзди) мають внести першу суму – 50% від вартості. Саме будівництво першої черги триватиме, за розрахунками забудовника, близько півтора роки. Увесь комплекс планують звести за 5 років. До слова, працівникам університету квартири продаватимуть у перших двох чергах, тобто у 5-ти під’їздах з 7-ми.

Усього комплекс складатиметься з трьох секцій, перші дві матимуть 9 поверхів, а третя – 11.

Через високий рівень води і проблемні ґрунти підземного паркінгу під житловим комплексом не передбачається. Паркувати автівки майбутні жителі комплексу будуть біля поїздів будинку та на прилеглих територіях.

У Франковому виші вже відбулось кілька громадських слухань

Додамо, що цей інвестиційний договір, яким передбачається будівництво 2200 кв. м житла для освітян, мають ще погодити у декількох міністерствах, оскільки земельна ділянка сьогодні перебуває у державній власності.

Згідно даних Youcontrol, засновниками ТзОВ «CNL Grouр» є Ганна Катревич та Олександр Мицянка. Вони мають низку інших будівельних компаній у Хмельницькому.

Як відомо, на розі вулиць Карпинця-Засадька зводить житло для освітян НУ «Львівська політехніка». У липні 2017 року Міністерство культури видало припис, яким вимагало припинити будівельні роботи, оскільки вони ведуть у межах історичного ареалу міста без обов’язкового погодження Мінкульту.

Нагадаємо, що на вулиці Величковського 61,64 зводить незаконне будівництво фірма «Ірокс». Забудовник не отримав погоджень від міської ради Львова на жоден із своїх об’єктів.