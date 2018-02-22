На Донбасі через необережне поводження зі зброєю загинув військовий

Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, отримали поранення троє наших військовослужбовців, ще один український захисник отримав бойове травмування. Їх евакуйовано до військових мобільних госпіталів. Стан здоров’я одного з наших захисників – важкий, ще трьох військових – задовільний. Окрім цього, у результаті необережного поводження зі зброєю загинув один український військовослужбовець. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Зафіксовано 14 прицільних ворожих обстрілів.

Близько 01:00 противник випустив по захисниках Троїцького 8 артилерійських снарядів калібру 122 мм. Пізніше, з 07:30, протягом 2,5 годин, окупанти вели активний обстріл цієї позиції з мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП. Також неодноразово зафіксовано ворожі мінометні обстріли з калібрів 82 мм по нашим оборонним укріпленням поблизу Новоолександрівки, Катеринівки та Кримського. Окрім цього, бойовики російсько-окупаційних військ вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої піхотної зброї по наших захисниках на вказаних позиціях, та в районі Луганського, Зайцевого, Залізного, Новолуганського, а також Майорська, де зафіксовано ще й обстріл із зенітної установки ЗУ-23-2.

У переважній більшості випадків військовослужбовці Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи незаборонене Мінськими домовленостями штатне піхотне озброєння.

Донецький напрямок

Противник провів 6 прицільних обстрілів. При цьому окупанти дотримувалися режиму припинення вогню до близько 15:30. З цього часу, й майже до опівночі, розпочалися непоодинокі обстріли в бік наших захисників Водяного, що на приморській ділянці нашої оборони. Тут ворог застосовував міномети калібрів 120 та 82 мм та гранатомети. Також обстріли наших позицій з мінометів калібру 82 мм зафіксовано поблизу Лебединського, зі стрілецької зброї – в районі Авдіївки.