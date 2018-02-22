Міні-макет пам’ятника Шевченкові повернули на місце

Підрядна організація, яка встановлювала міні-макет пам’ятника Тарасові Шевченкові, який нещодавно відкрили, провела роботи із підсилення кріплення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Міні-макет пам’ятника Тарасові Шевченкові, а саме скульптура Кобзаря, була сильно розхитана. Для недопущення викрадення частини міні-макету підрядна організація, яка встановлювала міні-макет, провела роботи з підсилення кріплення», – розповів Андрій Зозуля.

Нагадаємо, у Львові 12 лютого відкрили відтворений пам’ятник Тарасові Шевченкові у міні-макеті для незрячих. Вартість бронзового макету пам’ятника Тарасу Шевченкові – 200 тис. грн. Виготовили макет скульптори брати Сухорські – Володимир і Андрій на замовлення Галицької районної адміністрації.

Це третій міні-макет у Львові, який виготовили для людей з важкими порушеннями зору. Першою у міні-макеті для незрячих було відтворену львівську Ратуша. Минулого року відкрили міні-макет Собору св. Юра.