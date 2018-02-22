Львівські поліцейські розшукують грабіжника

На Львівщині поліцейські розшукують грабіжника. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Шевченківським ВП ГУНП у Львівській області розшукується громадянин Ковчук Віктор Васильович, 23.09.1970 р.н. уродженець м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області, без постійного місця проживання, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 (Грабіж) КК України.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місцеперебування розшукуваного звертатись на оперативну лінію 102 або по телефону 8- 067-934-8-27, 096-376-85-70.