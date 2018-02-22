Лікарню у Зимній Воді, через яку пікетували пенсіонери, не закриватимуть

Лікарню у селі Зимна Вода на Пустомитівщині не закриватимуть. Про це повідомив голова Пустомитівської РДА Ігор Хрунь, передає прес-служба Львівської ОДА.

«Про закриття мова у жодному разі не йде. На базі амбулаторії, яка функціонує сьогодні, створять окреме відділення Пустомитівської центральної районної лікарні, яка буде додатково технічно та кадрово підсилена, щоб кожен мешканець мав можливість отримати якісну медичну допомогу. У новому відділенні працюватиме весь медперсонал, який на сьогодні працює в амбулаторії», – зазначив Ігор Хрунь.

За його словами, якість лікування в такому медичному закладі буде значно вища.

Нагадаємо, сьогодні зранку кілька мешканців села Зимна Вода висловили збентеження через буцімто закриття дільничної лікарні і влаштували акцію протесту на дорозі Львів-Городок.