ОСТАННІ НОВИНИ

Лікарню у Зимній Воді, через яку пікетували пенсіонери, не закриватимуть

Юлія Шпак

|

Лікарню у селі Зимна Вода на Пустомитівщині не закриватимуть. Про це повідомив голова Пустомитівської РДА Ігор Хрунь, передає прес-служба Львівської ОДА.

 

«Про закриття мова у жодному разі не йде. На базі амбулаторії, яка функціонує сьогодні, створять окреме відділення Пустомитівської центральної районної лікарні, яка буде додатково технічно та кадрово підсилена, щоб кожен мешканець мав можливість отримати якісну медичну допомогу. У новому відділенні працюватиме весь медперсонал, який на сьогодні працює в амбулаторії», – зазначив Ігор Хрунь.

За його словами, якість лікування в такому медичному закладі буде значно вища.

Нагадаємо, сьогодні зранку кілька мешканців села Зимна Вода висловили збентеження через буцімто закриття дільничної лікарні і влаштували акцію протесту на дорозі Львів-Городок.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...