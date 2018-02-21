Жителів Львівщини закликають до акції з підгодівлі диких тварин

Працівники Золочівського науково-дослідного природоохоронного відділення Національного природного парку «Північне Поділля» організували акцію з підгодівлі диких тварин на заповідних територіях установи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
З огляду на те, що погодні умови нещодавно стали суворішими – почались морози, випало багато снігу – дикі тварини, зокрема косулі, олені, лосі не завжди можуть знайти достатньо їжі в природному середовищі.
Відтак, природоохоронці розвісили кормові віники у місцях локації тварин та наповнили годівниці сіном.
Соломія Григор'єва