Жителів Львівщини закликають до акції з підгодівлі диких тварин

Працівники Золочівського науково-дослідного природоохоронного відділення Національного природного парку «Північне Поділля» організували акцію з підгодівлі диких тварин на заповідних територіях установи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З огляду на те, що погодні умови нещодавно стали суворішими ­– почались морози, випало багато снігу ­– дикі тварини, зокрема косулі, олені, лосі не завжди можуть знайти достатньо їжі в природному середовищі.

Відтак, природоохоронці розвісили кормові віники у місцях локації тварин та наповнили годівниці сіном.