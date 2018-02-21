ОСТАННІ НОВИНИ

Вілла «Люсія» і ще три об’єкти у Львові відтепер охоронятимуться законом як історичні пам’ятки

Катерина Родак

|

Чотири об’єкти культурної спадщини Львова занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

 

В управлінні охорони історичного середовища Львівської міської ради повідомили, що  міністр культури України Євген Нищук підписав наказ «Про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України». 

Згідно з наказом, об’єкти культурної спадщини Львова: вілла «Ломниця» на вул. Сахарова, 62А, монастирський комплекс Ордену Кармелітів Босих на вул. Персенківка, 10 – вул. Стрийська, 45, водогінна вежа у Стрийському парку, вілла «Люсія» на вул. Свєнціцького, 16 –  заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення.

В управлінні історичного середовища нагадали, що ще минулого року відбулося засідання експертної комісії з розгляду питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тоді три об’єкти культурного спадщини (вілла «Ломниця», монастирський комплекс Ордену Кармелітів Босих, водогінна вежа у Стрийському парку) Львова  було рекомендовано занести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

«Також будинок на вул. Свєнціцького, 16 було рекомендовано занести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Звернення щодо внесення цього об’єкту культурної спадщини Львова до Державного реєстру нерухомих пам’яток України було надіслано в листопаді 2017 року», – додали в управлінні.

Нагадаємо, вілла «Люсія» опинилась під загрозою знесення минулого року. Власник історичного будинку хотів звести на місці вілли нове житло.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...