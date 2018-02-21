Вілла «Люсія» і ще три об’єкти у Львові відтепер охоронятимуться законом як історичні пам’ятки

Чотири об’єкти культурної спадщини Львова занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

В управлінні охорони історичного середовища Львівської міської ради повідомили, що міністр культури України Євген Нищук підписав наказ «Про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України».

Згідно з наказом, об’єкти культурної спадщини Львова: вілла «Ломниця» на вул. Сахарова, 62А, монастирський комплекс Ордену Кармелітів Босих на вул. Персенківка, 10 – вул. Стрийська, 45, водогінна вежа у Стрийському парку, вілла «Люсія» на вул. Свєнціцького, 16 – заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення.

В управлінні історичного середовища нагадали, що ще минулого року відбулося засідання експертної комісії з розгляду питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тоді три об’єкти культурного спадщини (вілла «Ломниця», монастирський комплекс Ордену Кармелітів Босих, водогінна вежа у Стрийському парку) Львова було рекомендовано занести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

«Також будинок на вул. Свєнціцького, 16 було рекомендовано занести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Звернення щодо внесення цього об’єкту культурної спадщини Львова до Державного реєстру нерухомих пам’яток України було надіслано в листопаді 2017 року», – додали в управлінні.

Нагадаємо, вілла «Люсія» опинилась під загрозою знесення минулого року. Власник історичного будинку хотів звести на місці вілли нове житло.