В «Укроборонпрому» з’явився новий директор

Президент Петро Порошенко призначив гендиректора «Укрспецекспорту» Павла Букіна головою державного концерну «Укроборонпром» замість Романа Романова. Про це президент повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

21 лютого Порошенко підписав відповідний указ.

«Я дякую за роботу колишньому очільнику Роману Романову і бажаю плідної праці новому керівнику концерну панові Павлові Букіну», – пише президент.

За його словами, кандидатура Букіна була схвалена Кабінетом міністрів і наглядовою радою «Укроборонпрому».

Як відомо, 42-річний Букін з квітня 2015 року працював в.о. гендиректора, а з лютого 2016 року гендиректором держкомпанії «Укрспецекспорт». У 2012-2013 роках був заступником гендиректора «Укроборонпрому».