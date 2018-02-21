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У Золочеві стався вибух в будинку: є потерпілі

Соломія Григор'єва

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На Львівщині стався вибух в приватному будинку, внаслідок якого постраждало троє людей. Про в коментарі Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

«В 10.02 год до нас надійшла інформація про вибух, який стався в місті Золочеві на вулиці Бродівська,1. На момент вибуху в будинку перебувало троє осіб. Їх госпіталізували. На місці працює пожежно-рятувальний підрозділ 13 ДПРЧ м. Золочів», – розповіли у прес-службі.

На місці події також працює слідчо-оперативна група Нацполіції. Встановлено, що внаслідок інциденту постраждали мешканці будинку – мати та син, віком 69 та 46 років.

Їх госпіталізовано. У жінки медики діагностували «рану грудної клітки, опіки кистей рук та обличчя, опіки дихальних шляхів», у чоловіка – «опіки обличчя та кистей рук».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: Нацполіція

Відео: Золочів.нет

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