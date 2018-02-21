У Львові вночі обікрали школу

Цієї ночі, 21 лютого, у Львівській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №69 сталося пограбування двох кабінетів початкової школи (№11 та №12, І поверх). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Викрадено два плазмових телевізори та один ноутбук, придбані у 2017 році. Дирекція школи викликала на місце події поліцію та повідомила про крадіжку у Сихівський райвідділ поліції.

У дирекції школи зазначили, що факт крадіжки було виявлено вночі. Це було проникнення злодіїв через вікно першого поверху в школі №69 за адресою: вул. Запорізька, 20. Викрали 2 телевізори марки Samsung і LG, які було придбано у 2017 році та ноутбук марки Dell. На місце злочину викликали наряд поліції. Слідчі провели огляд місця крадіжки, зняли відбитки пальців, опитали персонал та склали протокол допиту.

Станом на сьогоднішні триває розслідування.