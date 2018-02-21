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У Львові «на гарячому» затримали молодика, що пограбував перехожу

Олександр Косик

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Чоловіка, який ймовірно причетний до грабежу, виявили по гарячих слідах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

 

Вчора, 20 лютого, близько 17.00 на телефон «102» звернулася жінка та повідомила, що її пограбували на вулиці Володимира Великого. Двоє невідомих заволоділи її сумкою, в якій знаходилися грошові кошти у сумі 1000 доларів, документи на автомобіль та банківські картки. Потерпіла описала зловмисників та вказала напрямок їх втечі.

За оперативною інформацією, один з причетних осіб забіг у під’їзд на вулиці Рубчака. Спільно з працівниками карного розшуку Франківського відділу поліції патрульні виявили ймовірного підозрюваного в одній з квартир.

Чоловік вже неодноразово попадав в поле зору правоохоронців. 23-річного мешканця Львова доставили до відділу поліції. Справу розглядають слідчі.

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