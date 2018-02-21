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Прикордонники заборонили Саакашвілі в’їзд в Україну на 3 роки

Юлія Шпак

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Голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру «Руху нових сил» Міхеілу Саакашвілі в’їзд в Україну до 13 лютого 2021 року. Про це Українській правді повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

 

«Так. Підтверджую. Дійсно, командир Мостиського загону в межах повноважень прийняв таке рішення, враховуючи обставини порушення кордону М.Саакашвілі в вересні 2017 року та опираючись на відповідні рішення судів», – розповів прес-секретар.

Він уточнив, що відповідне рішення про заборону в’їзду поширюється на усі пункти пропуску на українському кордоні.

Водночас адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький повідомив агентству «Інтерфакс-Україна», що вважає рішення Держприкордонслужби незаконним і має намір його оскаржити.

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