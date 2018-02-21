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Польща влаштувала перевірки для нелегальних працівників

Юлія Шпак

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Прикордонна служба Польщі проводить перевірки фірм під кутом нелегального працевлаштування іноземців. Про це повідомляє Польське радіо.

 

Найчастіше жертвами нечесних роботодавців стають громадяни України. Іноземці працюють без дійсних документів, іноді навіть без візи.

«Цими днями співробітники Прикордонної служби здійснили перевірку агентства з працевлаштування в Ґданську. Агентство нелегально працевлаштовувало 134 іноземців, у тому 126 громадян України та 8 громадян Білорусі», – повідомив прес-секретар морського командування Прикордонної служби капітан Анджей Юзьвяк.

У цьому випадку санкції загрожують як нечесним власникам, так і незаконно найнятим працівникам. Власники агенства можуть очікувати штрафу в розмірі до 30 тисяч злотих, нелегально працевлаштовані українці та білоруси будуть змушені покинути територію Польщі.

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