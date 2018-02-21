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Перелік львівських шкіл, в яких через грип призупинено навчання

Олександр Косик

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З метою запобігання росту захворюваності на грип, управлінням освіти ЛМР погоджено призупинення навчання станом на 09.00 год. 21.02.2018 року у 25 навчальних закладах міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

На підставі клопотань адміністрацій навчальних закладів погоджено призупинення навчання у таких закладах загальної середньої освіти:

  • до 21.02.2018р. (включно): СЗШ № 36, Львівська лінгвістична гімназія, СЗШ № 29, СЗШ № 47, НВК «садок-школа «Дзвіночок,  «Школа І ст. – гімназія», СЗШ № 57 ім. Короля Данила, СЗШ № 23, СЗШ № 54,
  • до 22.02.2018р. (включно): СЗШ № 20,
  • до 23.02.2018р. (включно): Львівська гімназія «Євшан», ССЗШ № 53,  ССЗШ № 37, Львівська українська гуманітарна гімназія ім. О. Степанів, СЗШ № 77, НВК «Школа-садок «Софія», № 46 ім. В. Чорновола, Львівська гімназія «Престиж», СЗШ № 30, НВК ім. В. Симоненка, СЗШ № 49, НВК «Арніка», ССЗШ № 75 ім. Лесі Українки, СЗШ № 97,  НВК «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей».

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