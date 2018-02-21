Перелік львівських шкіл, в яких через грип призупинено навчання

З метою запобігання росту захворюваності на грип, управлінням освіти ЛМР погоджено призупинення навчання станом на 09.00 год. 21.02.2018 року у 25 навчальних закладах міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

На підставі клопотань адміністрацій навчальних закладів погоджено призупинення навчання у таких закладах загальної середньої освіти: