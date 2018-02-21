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Львівські суди виправдовують чверть водіїв, що сідають п’яними за кермо

Катерина Родак

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У  25% випадків справ, пов’язаних із керуванням автомобілів у стані алкогольного на Львівщині, суди стають на сторону водіїв-порушників. Такі дані сьогодні, 21 лютого, під час прес-конференції озвучив заступник начальника Управління патрульної поліції Львівської області Володимир Струк, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За його словами, у 2017 році було зафіксовано 3104 випадки п’яного керування у Львівській області. З цих випадків близько чверті закінчились тим, що суд виправдав водіїв.

«Близько 10% із тих оскаржень суди закривають за ст. 22  Кодексу України про адміністративні правопорушення – це малозначність вчиненого діяння, або за ст. 21 і передають справу на розгляд трудового колективу чи громадським організаціям. Решта всі справи закривають за ст. 247 –відсутність складу правопорушення. Так трактують суди. Маючи освідчення водія, маючи відео з бодікамер поліцейських, де видно, що водій керував транспортним засобом, що він проходив освідчення на стан сп’яніння. Але суди все одно не вбачають у цьому складу адміністративного правопорушення», – зазначив поліцейський.

Як відомо, два роки тому в Україні посилили відповідальність за водіння у стані алкогольного сп’яніння. Попри збільшення штрафів у 2017 році кількість травмованих внаслідок ДТП в Україні стала рекордною. Часто дорожньо-транспортні пригоди спричиняють водії, що поперебувають у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше Львівський портал писав, що на Львівщині суд кинув за грати водія, що в стані алкогольного сп’яніння насмерть збив бійця АТО.

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