Львівські «Карпати» перемогли донецький «Олімпік» у матчі-дограванні

У середу, 21 лютого, львівські «Карпати» та донецький «Олімпік» дограли поєдинок 18-го туру, який розпочався ще на початку грудня минулого року. Про це повідомляє інформаційний центр ФК «Карпат».

Через сильний снігопад арбітр гри Катерина Монзуль після тривалих роздумів вирішила не виводити команди на другий тайм. Перша половина зустрічі завершилася з рахунком 1:1. Тоді на гол Сергія Мякушка результативним ударом за мить до свистка, що сповіщав про перерву, відзначився Антон Кравченко.

Особливість другого тайму матчу між львів’янами і донеччанами полягала у тому, що тренери змогли використати не лише тих виконавців, які перебували у складі команд торік, але й новобранців. Відтак, у зелено-білих футболках з’явилося три нових футболісти. У попередньому матчі не грав Андрій Нестеров, Назар Вербний та Мар’ян Швед. Якщо ж вести мову про донеччан, то тут Роман Санжар використав лише чотирьох виконавців, які грали у грудневому протистоянні. До воротаря Артема Кичака, захисника Зураба Очігави, опорника Євгена Цимбалюка і нападника Станіслава Біленького додалося відразу семеро нових гравців.

Обидві команди перебували у незвичному становищі – для вирішення власних завдань вони мали у розпорядженні тільки 45 хвилин замість звичного повноцінного матчу. «Карпати» вирішили не відкладати справу на потім і з перших хвилин зустрічі заволоділи ініціативою. Зовсім скоро після відновлення поєдинку Хорхе Карраскаль отримав непогану нагоду для удару і потужно пробив. Для кіпера «Олімпіка» Артема Кичака сильний постріл став сюрпризом і ворота він не врятував – 2:1

Через кілька хвилин львів’яни знову створили небезпеку біля володінь Кичака. Цього разу Леонід Акулінін опинився у штрафному майданчику і впав на газон у боротьбі з оборонцями, однак свисток Катерини Монзуль мовчав. На цьому активність «левів» не завершилася – прохід Карраскаля гравці «Олімпіка» змогли зупинити лише ціною фолу і жовтої картки для Цимбалюка. Разом з цим, Сергій Мякушко отримав класну можливість для виконання штрафного удару з «улюбленої» позиції. Втім карпатівець шансом не скористався і його удар прийняла на себе стінка.

Ще через кілька хвилин Мякушко знову влучив у стінку після штрафного, а добивання Акулініна не стало несподіванкою для Кичака. Суттєво погіршив шанси «Олімпіка» на підсумковий успіх Зураб Очігава. Захисник отримав дві жовті картки за тайм і передчасно пішов у роздягальню, побачивши перед собою червоне світло.

Майже протягом всього тайму «Карпати» не дозволяли донеччанами переходити половину поля і постійно тримали в напрузі оборону суперника. Крім того, «зелено-білі» практично повністю позбавили опонентів м’яча і могли забивати ще кілька разів. Швед, Гуцуляк, Акулінін і Ді Франко неодноразово турбували воротаря гостей.Проте одного голу переваги господарям вистачило для підсумкової перемоги в унікальному для історії українського футболу матчі.