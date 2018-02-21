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Львів’янка – переможниця Кубка світу з лижних перегонів серед ветеранів

Олександр Косик

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Представниця Львівщини Оксана Заліско отримала «золото» Кубка світу з лижних перегонів серед ветеранів спорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Нещодавно у місті Ламур (Франція) завершилися змагання Кубка Світу з лижних перегонів серед ветеранів спорту, що відбувалися на двох 60-кілометрових дистанціях: класичним стилем та вільним стилем.

В особистому заліку вікової групи Д-7 представниця Львівщини Оксана Заліско на дистанції 60 км класичним стилем виборола перше місце з результатом 04:32:38.

Загалом у змаганнях взяли участь 800 спортсменів-ветеранів із 19 країн світу.

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