Керівництво Добротвірської ТЕС блокує збори профспілкової організації, де обговорюватимуть зарплату працівників?

Працівники Добротвірської ТЕС вирішили провести збори профспілкової організації з питань підвищення оплати праці, але з допису голови профкому підприємства у Facebook виглядає так, що це не подобається керівництву, яке всіляко перешкоджає проведенню цих зборів та робить спроби вплинути на його делегатів.

«Такі вказівки керівників Добротвірської ТЕС як надати списки делегатів у відділ кадрів і негайно – це не що інше як спроба на обраних делегатів повпливати і нагадують часи комунізма та сталінізма. Ми обрали час для проведення Конференції після роботи, у наш вільний час, щоб це було свідомо і добровільно і тому ми не зобов’язані звітувати відділу кадрів хто і як свій вільнийчас проводить і на які заходи йде. Це просто вже переступає всі межі розумного», – пише голова профкому у ДТЕК «Добротрівська ТЕС» Анатолій Шуляк.

В свою чергу, Анатолій Шуляк закликає працівників приходити на збори та висловлювати свою позицію.