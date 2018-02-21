Через холод ремонт Замарстинівської розпочнуть в березні

Через несприятливі погодні умови, а саме низьку температуру зовнішнього повітря, проведення будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)» розпочнеться у березні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Вкінці минулого тижня, 16 лютого, ЛКП «Львівавтодор» отримав дозвіл від Державної архітектруно-будівельної інспекції на проведення будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)». Однак через низьку температуру зовнішнього повітря роботи розпочнемо в березні», – повідомив Роман Познанський, в.о. директора ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, 16 лютого, підприємство отримало дозвіл від Державної архітектруно-будівельної інспекції на проведення будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)». Виконуватиме роботи ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Ціна договору «Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)», який ЛКП «Львівавтодор» уклав з переможцем тендеру ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», – 84 476 020,00 грн. Тривалість будівництва становить 22 місяці.

Проект «Реконструкція вулиці Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)» у м. Львові виготовлений у 2015 р інститутом ДПІ «Містопроект» на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури і у 2017р переданий для його реалізації замовнику нижчого рівня – ЛКП «Львівавтодор». У зв’язку зі змінами вартості матеріальних ресурсів, рівня заробітної плати, ЛКП «Львівавтодор» у 2017р замовлено коригування проекту в тому ж ДПІ «Містопроект». У травні 2017р укладено угоду з ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» на проведення експертизи проекту по цьому об’єкту. За дорученням Центральної служби експертизи, експертизу проекту виконала філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Львівській області. Дата оголошення тендеру – 28 вересня 2017 року.

Проектом передбачено:

реконструкція вулиці з трамвайними коліями – 0,899 км;

перекладка каналізаційного колектора по вул. Замарстинівській в межах реконструкції вулиці, заміну ділянок колекторів з бокових вулиць, заміна усіх випусків з житлових будинків та випусків з дощових ринв, заміна усіх дощоприймачів та їх приєднань до вуличних колекторів з влаштуванням гідрозатворів, влаштування колодязів та камер на підключенні до каналізаційної мережі. Діаметр проектованих колекторів 200-2000 мм;

заміна чавунного водопроводу діаметром 150-200 мм вздовж вул. Замарстинівської, заміна ділянок водопроводів з бокових вулиць, влаштування пожежних гідрантів та запірної арматури, влаштування колодязів на підключенні водопроводів з бокових вулиць;

влаштування дренажу дорожнього полотна;

влаштування зовнішнього освітлення;

захист мереж електропостачання , систем зв’язку;

-заміна газопроводів середнього і низького тисків;

влаштування контактної мережі трамваю.