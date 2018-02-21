13-річну дівчину, яка зникла дорогою до школи, розшукали

У Львові знайшли 13-річну дівчину, яка пропала доргою до школи. Про це у Facebook повідомляють активісти спільноти «Варта-1».

«20.02.2018 о 23:40 поступила інформація що дівчинку знайдено. Дякуємо усім за допомогу», – йдеться у повідомленні.