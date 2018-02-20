ОСТАННІ НОВИНИ

«Укрпошта» отримала біля Львова ділянку, де збудує величезний сортувальний центр

Катерина Родак

|

ПАТ «Укрпошта» отримала у користування земельну ділянку площею 6 Га у Львові на Кільцевій дорозі для будівництва регіонального сортувального центру.

 

Як повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури, на цій земельній ділянці заплановано будівництво макрорегіонального сортувального центру, перша черга будівництва якого складе 3,3 тис. кв м виробничих площ.

«Загальна виробнича площа сортувального центру проектується близько 18 тис. кв м. В 2017 році вже розпочаті земельні роботи та роботи по розробці проекту», – зазначають у міністерстві.

Орієнтовна вартість будівництва сортувального центру складає  69,4 млн грн.

Додамо,  що сьогодні сортуванням пошти  займаються у відділені на площі Двірцевій.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...