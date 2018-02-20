«Укрпошта» отримала біля Львова ділянку, де збудує величезний сортувальний центр

ПАТ «Укрпошта» отримала у користування земельну ділянку площею 6 Га у Львові на Кільцевій дорозі для будівництва регіонального сортувального центру.

Як повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури, на цій земельній ділянці заплановано будівництво макрорегіонального сортувального центру, перша черга будівництва якого складе 3,3 тис. кв м виробничих площ.

«Загальна виробнича площа сортувального центру проектується близько 18 тис. кв м. В 2017 році вже розпочаті земельні роботи та роботи по розробці проекту», – зазначають у міністерстві.

Орієнтовна вартість будівництва сортувального центру складає 69,4 млн грн.

Додамо, що сьогодні сортуванням пошти займаються у відділені на площі Двірцевій.