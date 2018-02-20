У Львові відкрили пам’ятник Герою Небесної Сотні Ігорю Костенку

Сьогодні, 20 лютого, у внутрішньому дворику географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відкрили погруддя Герою Небесної Сотні, Герою України Ігорю Костенку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вшанувати пам’ять Героя прийшли представники влади, духовенство, академічна спільнота, рідні і друзі Ігоря Костенка.

Почесну місію відкриття пам’ятника Героєві України виконали сестра Ігоря Костенка Інна Костенко та випускник географічного факультету, бойовий побратим, учасник Революції Гідності Володимир Дітчук.

Опісля священики провели чин освячення пам’ятника. Присутні поклали квіти.

«Більшість із нас тут невипадково. Але по-справжньому, що таке втрата, знають тільки матері. У материнських очах по-справжньому видно, що чорне – це чорне, а біле – це біле. Кожен для себе таким чином зможе прийняти рішення, що він робить не так і що треба робити далі. Адже відповідь ми даватимемо перед Богом та перед нашими матерями. Щоб кожен з нас не розміняв своє життя на дрібниці. Пам’ятаймо про тих, хто поклав свої життя за наше майбутнє», – наголосив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Із присутніми спогадами про сина поділилась мати Героя Небесної Сотні Оксана Костенко.

Фото: ЛОДА