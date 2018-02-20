У Львові «Ауді» збила 71-річну бабусю

У Львові «Ауді» збила пенсіонерку. Постраждала потрапила до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 лютого о 14.35 на вулиці Житомирській у Львові.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Ауді А6», 26-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 71-річну мешканку Львова.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована в травматологічне відділення з діагнозом: «закритий перелом лівої великогомілкової кістки, забій потиличної ділянки».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.