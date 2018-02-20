Львів’янин розшукує рідну матір, яка залишила його в пологовому 37 років тому

Львів’янин Андрій Наконечний розшукує свою біологічну матір, яка у серпні 1980 року залишила його в пологовому будинку Пустомитівської ЦРЛ. Про це Львівському порталу повідомив сам заявник.

«Хочу знайти свою біологічну матір, яка відмовилась від мене в пологовому будинку Пустомитівської ЦРЛ (вул.Грушевського 7, м. Пустомити, Львівська обл.) у 1980 році. Ймовірна та записана в свідоцтві дата мого народження – 25 серпня 1980 року. Приймала пологи акушер-гінеколог Орися Березова», – повідомив Андрій Наконечний.

За непідтвердженою інформацією, жінку звали Вікторія і була вона із Луцька.

«Зі слів мені відомо, що звати її Вікторія, родом із Луцька, на той час (в 1980році – ред.) поступала, або навчалася в Педагогічному училищі (коледжі). Відразу після народження мене усиновила дуже хороша сім’я Наконечна (Штойко) Ярослава Іванівна та Штойко Михайло Іванович в місті Пустомити Львівської області», – йдеться у повідомленні.

За словами Андрія Наконечного, він не потребує допомоги і не засуджує жінки, а лише хоче знайти її, і щоб у його доньки з’явилася бабуся.

«Я давно самостійна людина, в мене є своя сім’я, дочкад яка часто запитує: тато, де моя друга бабуся?.. Дуже хочу знайти свою матір, і не з корисливих мотивів шукаю її в зрілому віці, а щоб зрозуміти, що бувають різні життєві ситуації, від яких ніхто не застрахований… В жодному випадку не осуджую і дуже хочу знайти свою маму, можливо вона мене також шукає.., можливо, в мене є брати чи сестри, мені дуже цього хотілося б», – повідомив він.

Також відомо, що у Державному архіві Львівської області знаходяться всі дані про біологічну матір чоловіка, проте чинне законодавство не дозволяє їх розголошувати.

«Мені було запропоновано звернутися в Державний архів Львівської області, звернувшись туди з письмовим запитом, отримав відповідь, що в Державному Архіві Львівської області знаходяться всі дані про мою біологічну матір, але за ст.168 КК України така інформація є таємницею, і за її розголошення передбачена кримінальна відповідальність», – повідомив Андрій Наконечний.

Чоловік буде вдячний за будь-яку допомогу із пошуку рідної матері. Повідомляти можна на його e-mail: office.bogyra.fam@gmail.com або приватним повідомленням на його Фейсбук.