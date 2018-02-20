Четверті роковини Революції Гідності. На Личаківському кладовищі вшанували Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 20 лютого, на Личаківському кладовищі відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, передає кореспондент Львівського порталу.

Відтак, на полі почесних поховань № 67 представники влади, учасники Революції Гідності та учасники АТО, родини загиблих, студентська молодь поклали квіти та віддали шану Героям Небесної Сотні. Опісля присутні запалили лампадки на могилах осіб, що загинули під час Революції Гідності: генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та інших.

Пізніше представники духовенства провели чин панахиди.

З повною програмою вшанувань можна ознайомитися тут.

Фото: Львівський портал