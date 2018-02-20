Біля пам’ятника Шевченкові провели тиху акцію «Ангели пам'яті»

Сьогодні, 20 лютого, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченкові відбулась тиха акція «Ангели пам’яті». В межах заходу діти розмістили на площі понад 300 ангелів.

Паперові ангелики є символом пам’яті за загиблими Героями Небесної Сотні.

Для тихої акції діти Героїв Небесної Сотні спільно з учнями Львівського художнього ліцею при Львівській національній академії мистецтв упродовж тижня виготовляли паперових ангеликів.

Захід відбувся за підтримки Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

«Сьогодні мешканці Львівщини з великою вдячністю та шаною згадують Героїв Небесної Сотні, котрі стали символом утвердження прагнень до європейських цінностей. І ці паперові ангелики – це втілення дитячого бачення про тих Героїв, які віддали своє життя в час Революції Гідності захищаючи ідеали демократії, права і свободи людини, та європейське майбутнє України», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Зазначимо, ангели пам’яті сьогодні “злітають” не лише у Львові, а й у Києві, Рівному і Коломиї.

Нагадаємо, що о 18:00 год навпроти пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться віче пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Фото: ЛОДА