Жителів Львова просять остерігатись бурульок і снігу над головами

Через перепади температур повітря, танучи, з дахів будівель спадає сніг, а також бурульки, і це може становити небезпеку для пішоходів. Мерія закликає містян бути обачними і не ходити близько до будинків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

Зокрема, щоб вберегтися від падіння снігу з дахів чи бурульок, містянам радять дотримуватись основних правил безпеки:

– проходячи повз будинки чи високі дерева, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;

– не ходити під дахом будівель та інших споруд, а також під балконами, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

– не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків та оминати їх;

– власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;

– обов’язково попереджати дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.