ОСТАННІ НОВИНИ

Жителів Львова просять остерігатись бурульок і снігу над головами

Олександр Косик

|

Через перепади температур повітря, танучи, з дахів будівель спадає сніг, а також бурульки, і це може становити небезпеку для пішоходів. Мерія закликає містян бути обачними і не ходити близько до будинків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

 

Зокрема, щоб вберегтися від падіння снігу з дахів чи бурульок, містянам радять дотримуватись основних правил безпеки:

– проходячи повз будинки чи високі дерева, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;

– не ходити під дахом будівель та інших споруд, а також під балконами, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

– не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків та оминати їх;

– власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;

– обов’язково попереджати дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...