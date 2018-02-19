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Від сьогодні навчання призупинено у 21 школі, з них у п’яти – до п’ятниці

Вероніка Рой

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Станом сьогодні на ранок навчання призупинено у 21 школі, з них у 5 – до п’ятниці. Інші школи повертаються на навчання в середу та в четвер. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськї ради.

 

Таке рішення прийнято, з метою запобігання росту захворюваності на грип.

Відтак, до 19 лютого (включно) навчання призупинено у СЗШ № 96.

Погоджено призупинення навчання до 20 лютого (включно) у таких навчальних закладах: ССЗШ № 46 ім. В. Чорновола, СЗШ № 42, НВК «Школа-ліцей «Оріяна», НВК «Школа-садок «Софія», Львівська гімназія «Євшан»; до 21 лютого – у СЗШ № 36, до 21 лютого (включно) у: НВК «Школа І ст. – гімназія», СЗШ № 57 ім. Короля Данила, СЗШ № 23, СЗШ № 54, НВК «садку-школі «Дзвіночок», СЗШ № 47, СЗШ № 29, Львівська лінгвістична гімназія.

Продовжено призупинення навчання до 20 лютого (включно) – у СЗШ № 13, до 22 лютого (включно) – у СЗШ № 20, до 23 лютого (включно) у: ССЗШ № 53, ССЗШ № 37, Львівська українська гуманітарна гімназія ім. О. Степанів, СЗШ № 77.

Відтак, 19 лютого навчання призупинено у 21 закладі загальної середньої освіти.

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