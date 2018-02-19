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Вчора на Львівщині рятувальники допомогли чотирьом травмованим лижникам

Юлія Шпак

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За минулу добу рятувальники надали допомогу 4 травмованим туристам-лижникам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

18 лютого рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби на лижних трасах гір Тростян, Високий Верх та Політехнік надали допомогу 4 травмованим туристам-лижникам.

Туристи під час катання отримали травми рук, ніг та голови. Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили травмованих до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

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