Управління капітального будівництва ЛОДА шукає кадри

Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації оголосило конкурс на зайняття вакантних посад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Насамперед потребують:

– головного спеціаліста відділу технагляду і проектних робіт;

– головного спеціаліста економічно-договірного відділу;

– головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку і звітності та забезпечення господарської діяльності.

Термін прийняття документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Дата,час і місце проведення конкурсу – 5 березня 2018 року о 11.00 год за адресою: м. Львів. вул. Чайковського,17, 3-й поверх, каб. 5.

Контактна особа – Васьків Ірина Валеріївна.

Номер телефону для довідок: (032) 2610955.

Посадові обов’язки, спеціальні вимоги та перелік документів, необхідних для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад оприлюднені на сайті Національного агентства України з питань державної служби