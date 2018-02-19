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Управління капітального будівництва ЛОДА шукає кадри

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Управління  капітального будівництва обласної державної адміністрації  оголосило  конкурс на зайняття вакантних посад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Насамперед потребують:

– головного спеціаліста  відділу технагляду і проектних робіт;

– головного спеціаліста  економічно-договірного відділу;

–  головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку і звітності та забезпечення господарської діяльності.

Термін прийняття документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Дата,час і місце проведення конкурсу – 5 березня 2018 року  о 11.00 год  за адресою: м. Львів. вул. Чайковського,17, 3-й поверх, каб. 5.

Контактна особа – Васьків Ірина Валеріївна.

Номер телефону для довідок: (032) 2610955.

Посадові обов’язки, спеціальні вимоги та перелік документів, необхідних для участі в конкурсі  на заміщення вакантних посад оприлюднені на сайті  Національного агентства України з питань державної служби

 

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