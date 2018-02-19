Спортсмени Львівщини вдало виступили на чемпіонаті світу зі стрільби з лука

У складі національної збірної з-поміж 12 членів української команди – 7 представляють львівську школу стрільби з лука. При цьому усі семеро спортсменів повертаються додому з нагородами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, у змаганнях серед жінок у командній першості «бронзові» нагороди вибороли львів’янки Соломія Трапезнікова та Вероніка Марченко. Медаль такого ж ґатунку у командній першості серед чоловіків здобув Георгій Іваницький.

Представники Львівщини відзначилися і в юніорській категорії: Олександр Панциру та Роман Шеремет у командній першості піднялися на другу сходинку п’єдесталу. При цьому в індивідуальних змаганнях О. Панциру посів третє місце, а Р. Шеремет фінішував шостим. Українки-юніорки у командній першості здобули «бронзу» – серед них представниці Львівської області Орися Дідич та Жанна Наумова (при цьому О. Дідич – 5-е місце особисто, а Ж. Наумова 6-е місце особисто).

Варто відзначити, що юніор Іван Кожокар (Чернівецька область) став чемпіоном світу в особистій першості.