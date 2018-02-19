ОСТАННІ НОВИНИ

Спортсмени Львівщини вдало виступили на чемпіонаті світу зі стрільби з лука

Юлія Шпак

|

У складі національної збірної з-поміж 12 членів української команди – 7 представляють львівську школу стрільби з лука. При цьому усі семеро спортсменів повертаються додому з нагородами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Зокрема, у змаганнях серед жінок у командній першості «бронзові» нагороди вибороли львів’янки Соломія Трапезнікова та Вероніка Марченко. Медаль такого ж ґатунку у командній першості серед чоловіків здобув Георгій Іваницький.

Представники Львівщини відзначилися і в юніорській категорії: Олександр Панциру та Роман Шеремет у командній першості піднялися на другу сходинку п’єдесталу. При цьому в індивідуальних змаганнях О. Панциру посів третє місце, а Р. Шеремет фінішував шостим. Українки-юніорки у командній першості здобули «бронзу» – серед них представниці Львівської області Орися Дідич та Жанна Наумова (при цьому О. Дідич – 5-е місце особисто, а Ж. Наумова 6-е місце особисто).

Варто відзначити, що юніор Іван Кожокар (Чернівецька область) став чемпіоном світу в особистій першості.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...