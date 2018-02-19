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Синоптик розповів, коли в Україну прийде весна

Юлія Шпак

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У поточному році весна в Україні повинна прийти «в нормальні терміни». Про це «Обозревателю» розповів начальник Українського гідрометеорологічного центру України Микола Кульбіда.

 

Він пояснив, що «весна – це перехід середньої добової температури через 0 градусів у бік підвищення. Причому, стійкий перехід». І попередив: «Такого переходу в найближчі 2 тижні ми не очікуємо».

У той же час Кульбіда розповів про те, що, «виходячи з тенденцій, які є, швидше за все, весна повинна прийти в нормальні терміни – на півночі України цей перехід здійснюється в середині березня, а на півдні України ще раніше».

Глава Гідрометцентру також зауважив: «З огляду на те, що за останні 20-25 років не відбулося серйозних змін температури березня місяця в порівнянні з попередніми періодами, то, найвірогідніше, що весна не буде швидкою з швидким наростанням температури. Вона трохи затягнеться».

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