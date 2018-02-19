Поліцейські нагадують мешканцям Львівщини правила поведінки на залізниці

На Львівщині протягом тижня троє людей загинули внаслідок наїздів потягів. Поліцейські нагадують правила поведінки на залізниці, передає прес-служба ГУНП у Львівській області.

15 лютого близько 13.30 на перегоні Стрілки-Старий Самбір внаслідок наїзду пасажирського потяга сполученням «Солотвино-Київ» загинула 22-річна мешканка одного з сіл Старосамбірського району.

17 лютого близько 8.30 на перегоні «Львів-Персенківка» внаслідок наїзду потягу «Львів-Рахів» загинув 64-річний львів’янин.

18 лютого близько 16.00 на одному з перегонів у Львові між залізничними коліями було виявлено тіло чоловіка без ознак життя з травмами, характерними для наїзду потяга. Особу загиблого встановлюють правоохоронці.

Поліцейські встановлюють обставини усіх цих випадків, проводяться досудові розслідування. Нагадаємо, залізниця – зона підвищеної небезпеки, де головним фактором травмування та загибелі людей є наїзд рухомого складу (локомотив, залізничні вагони), а також висока напруга в контактних лініях електропередач.

Не забувайте і нагадуйте дітям основні правила поведінки на залізниці:

не можна стояти близько до краю платформи при наближенні потяга;

переходити колію дозволяється лише у спеціально відведених місцях, користуючись пішохідними мостами та тунелями. У випадку відсутності мостів та тунелів – спеціально обладнаними настилами або у місцях, де є вказівники. При цьому необхідно пересвідчитись, що до переходу не наближається потяг;

забороняється пролазити під вагонами;

категорично заборонені будь-які ігри на залізничній колії;

заборонено залишати дітей без нагляду на посадкових платформах.

Дотримуючись цих простих правил, ви збережете життя і здоров’я як власне, так і ваших дітей. Не будьте байдужими і робіть зауваження людям, особливо неповнолітнім дітям, котрі порушують ці правила. У випадку, якщо на ваші зауваження порушники не реагують, звертайтесь до працівників залізниці.