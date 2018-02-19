На Львівщині судитимуть шахраїв, які привласнили нерухомості на понад мільйон гривень

У Львові судитимуть квартирних шахраїв, що привласнили нерухомості на понад один мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Слідчими прокуратури області спільно з Нацполіцією Львівщини завершено досудове розслідування за фактами викрадення людей, шахрайства та підроблення документів, що вчинялися організованою групою з метою протиправного заволодіння нерухомістю у Львові.

«Угрупування у складі трьох осіб, яке до злочинної діяльності залучило ще п’ятьох осіб, діяло упродовж 2015-2017 років. Організатор – 46–річний львів’янин, який у 2009 році втік з-під варти у м.Новоград-Волинський на Житомирщині та був оголошений у всеукраїнський розшук. Саме він підшукав співучасників, які виконували його незаконні доручення. Ними стали четверо осіб ромської національності та працівник поліції», – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначають, що махінатори викрадали особисті документи громадян, підробляли та оформлювали фіктивні довіреності в нотаріуса, що дозволяло їм представляти інтереси потерпілих у державних установах.

«Згодом, шахраї укладали договори купівлі-продажу квартир на учасників організованого злочинного угрупування, а у подальшому – на третіх осіб. Крім цього, зловмисники викрадали та незаконно утримували у нежитлових приміщеннях власників нерухомості, чинили психологічний тиск та обмежували доступ до комунікації із родичами чи правоохоронцями», – додають у прокуратурі області.

Внаслідок такої діяльності, чоловікам вдалось заволодіти двома квартирами соціально незахищених громадян загальною вартістю 1 млн 127 тис грн. Також вони здійснили спробу отримати у своє володіння квартиру у Львові за 350 тис грн.

Усім учасникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час стосовно п’яти осіб до суду скеровано обвинувальний акт за ст.190, 146, 375, 358, 209 Кримінального кодексу України. Ще один із співучасників перебуває у розшуку.

За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.