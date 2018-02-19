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На Львівщині фермера загризли вівчарки

Олександр Косик

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На Львівщині правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка. За попередньою версією, його загризли собаки, якими він опікувався. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Пустомитівське відділення поліції 18 лютого надійшла інформація про те, що на території колишньої ферми в одному із сіл району виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила особу померлого – 41-річного місцевого мешканця, який жив на фермі та доглядав за двома вівчарками.

Під час огляду на нижній частині тіла чоловіка поліцейські виявили рани від укусів тварин. За попередньою версією, його загризли собаки, якими він опікувався. Тіло скероване на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) в приміткою «нещасний випадок». З’ясовуються обставини події.

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