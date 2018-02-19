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Через ремонтні роботи частина Львова залишилась без води

Юлія Шпак

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Через ремонтні роботи деякі вулиці Львова залишилась без води. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Сьогодні, 19 лютого, з 11:30 год до 16:00 год припинено водопостачання на пл. Св. Теодора, вул. Вугільна, вул. Сянська, вул. Підмурна, вул. Медова, у зв’язку з ремонтними роботами з встановлення лічильника на пл. Св. Теодора, 1-3.

Також, як поінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 19 лютого, з 11:30 год до 17:00 год припинено водопостачання на вул. Ю. Липи, 35, 37, 39, 45, пр. Чорновола, 99, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку на вул. Ю. Липи, 39.

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